مدير جلسة أجندة أفريقيا لـ السيسي: لم يحدثني أي رئيس لمدة عشرين دقيقة من قبل

أشاد مدير جلسة "أجندة 2063 أفريقيا التي نريدها" بالمدة التي تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها للرد على ما قاله المتحدثون، خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، قائلًا: "لم يحدثني أي رئيس في العالم لمدة عشرين دقيقة كاملة، وستظل تلك اللحظة فارقة في حياتي".



ويعد منتدى شباب العالم، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.



وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.