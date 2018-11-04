محافظ الأقصر يستقبل وفد من مجلس الوزراء.. صور

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام محافظة الأقصر وفدا من مجلس الوزراء يزور الأقصر في الفترة الحالية، لبحث سبل دعم المشروعات بالمحافظة.



رحب المحافظ بالوفد الذي ضم متخصصين في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية التواصل معهم وعرض كل الملفات بشفافية ومصداقية للخروج بحلول ملموسة وواقعية وقابلة للتنفيذ تساهم في إزالة العراقيل التي تواجه بعض المشروعات بالمحافظة.



استمع الوفد لأبرز وأهم العوائق التي تعرقل سير المشروعات التنموية بالأقصر، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد خصيصًا لهذا الشأن وحضره اللواء هشام شادي السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر بالإضافة الى قيادات وممثلين عن مختلف الهيئات التنفيذية بالمحافظة.



كما ناقش وفد مجلس الوزراء مع التنفيذيين بالمحافظة أسباب تأخر بعض المشروعات عن مواعيد استلام العمل الخاصة بها وبحث إزالة كل المعوقات التى تواجه استكمال تلك المشروعات.



وعقب الاجتماع عقد وفد مجلس الوزراء ورش عمل منفصلة مع ممثلي الأجهزة التنفيذية المختلفة، حيث تم تنظيم عدد من ورش العمل المستقلة في مجالات التعليم والزراعة والري والشباب والرياضة والإسكان والصناعة والاتصالات والآثار ومياه الشرب والصرف الصحي والثقافة والمحليات والتضامن الاجتماعي وغيرها وبحثوا خلال هذه الورش أسباب تأخر المشروعات وكيفية دفع العمل بها والعمل علي المتابعة المستمرة لإزالة أية عقبات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات بالإضافة الى الزيارات الميدانية للمشروعات للوقوف على العوائق التى تواجه المشروعات على الطبيعة.