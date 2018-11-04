صحة القليوبية: غلق 638 منشأة طبية مخالفة بالمحافظة

أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تقرر خلال الفترة الماضية غلق 638 منشأة طبية عبارة عن "عيادات ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات" على مستوى مراكز المحافظة بعد أن أثبتت التقارير أنها تمثل خطورة على صحة وسلامة المواطنين.



وأضاف الطباخ أن قرارات الغلق جاءت لمخالفة شروط وزارة الصحة وعدم تطبيق برنامج مكافحة العدوى وعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت وذلك بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية من خلال الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية داخل نطاق المحافظة.



وأكد وكيل الوزارة استمرار تكثيف المرور الميدانى على المستشفيات الحكومية والخاصة والوحدات الصحية ومعامل التحاليل والمراكز الطبية للتأكد من اتباعها كافة الإجراءات القانونية السليمة والتأكد من عملها بطريقة آمنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

