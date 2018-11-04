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برلمان

السلاب: شباب 160 دولة اختاروا السيسي أهم صناع السلام في العالم

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:21 م
الرئيس السيسى فى
الرئيس السيسى فى منتدى شباب العالم
معتز الخصوصى
قال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل اول لجنة الصناعة، ان الرئيس السيسي وجه اقوى رسالة للانسانية من ارض السلام شرم الشيخ بكلمته المؤثرة التي قال فيها ان العالم في امس الحاجة الى الايمان بقيم "التآخي والعيش المشترك لبناء السلام الاجتماعي"، وان هناك ضرورة ملحة لتصويب الخطاب الديني ليتناسب مع العصر.

وأضاف السلاب في تصريحات على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أن 5 آلاف شاب جاءوا لشرم الشيخ من 160 دولة يعتبرون الرئيس السيسي واحدًا من ابرز صناع السلام في العالم وانهم انبهروا بالمستوى الراقي للحوار الديمقراطي بين الرئيس والشباب الذي يناقش بحرية كافة القضايا ويعبر عن رأيه بدون خطوط حمراء.

وأوضح الامين العام المساعد لائتلاف دعم مصر ان الرئيس السيسي كشف أمام شباب العالم عن معدن الانسان المصري الذي يواجه تحدي الارهاب ويصنع معجزة للبناء والتنمية في نفس الوقت، مؤكدا ان رسالة شرم الشيخ للانسانية تقول ان مصر كانت وستبقى بلد الامن والامان، وملتقى للثقافات والاديان والحضارات.

وأشار النائب إلى ان منتدى شباب العالم سيتبنى في ختام اعماله وثيقة عالمية لادانة التطرف واعتبار التنظيمات الارهابية " أعداء للانسانية"، موضحا أن كلمة الرئيس السيسي وثيقة من وثائق المؤتمر ومنهاج عمل للشباب الذي يرسم الان ملامح مستقبل جديد على ارض شرم الشيخ.
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