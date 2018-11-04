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حوادث

المتهم بتصوير السيدات داخل غرفة الملابس: الجميع يشهد بأخلاقي وسمعتي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:13 م
صدى البلد
رامى المهدي
تواصل نيابة القاهرة الجديدة برئاسة محمد سلامة، التحقيق مع صاحب محل ترزي بأحد المولات لوضعه موبايل داخل بروفة السيدات لتصويرهن أثناء تغيير ملابسهن.

وأنكر المتهم في التحقيقات، التهمة الموجهة له بوضع كاميرات داخل بروفة السيدات بالمحل الذى يمتلكه.

وقال المتهم أمام فريق من النيابة العامة: "الجميع في المول يشهد بأننى على خلق، وأننى رجل مشهور ولي سمعتي ولم يشتك من معاملتى أحد".

وأوضح عمال المحل أثناء سماع شهادتهم، أنهم ليس لديهم أي علم بالهاتف المتواجد داخل بروفة غرفة السيدات.

وقال أحد العمال: "صاحب العمل كان يمنعنا من دخول الغرفة المخصصة بالسيدات".

كان اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تلقى إخطارا من المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث القطامية، بورد معلومات بأن المتهم "عز. ع" وضع موبايل داخل بروفة لتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن، وانتقل رجال المباحث وتم ضبط الهاتف محل البلاغ وتم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات والتي أصدرت قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.‎
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