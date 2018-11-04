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محافظات

إحلال وتجديد 6 وحدات صحية في كفر الشيخ بتكلفة 38 مليون جنيه

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:12 م
صدى البلد
محمود زيدان
أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ اليوم، عن موافقة وزارة الصحة والسكان على إحلال وتجديد 6 وحدات صحية بتكلفة 38 مليون جنيه خلال خطة العام المالي الحالي 1018/ 2019.

وقال المحافظ، إن الوحدات الصحية التي سيتم إحلالها وتجديدها، تضمنت مركز صحى متبول، وحدة غرب تيرة، وحدة الشمارقة، وحدة إسحاقة، وحدة الروضة الصحية، مركز صحى الحمراوى، مشيرًا إلى ذلك بناءً على طلب أعضاء مجلس النواب اللواء شكري الجندي والمحاسب بدير موسى عن دائرة كفرالشيخ.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن هذا من شأنه رفع مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مقدمًا الشكر للواء شكري الجندي والمحاسب بدير موسى، على جهودهما المتميزة في تحسين أداء القطاع الصحي بالمحافظة.
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