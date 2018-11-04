إحلال وتجديد 6 وحدات صحية في كفر الشيخ بتكلفة 38 مليون جنيه

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ اليوم، عن موافقة وزارة الصحة والسكان على إحلال وتجديد 6 وحدات صحية بتكلفة 38 مليون جنيه خلال خطة العام المالي الحالي 1018/ 2019.





وقال المحافظ، إن الوحدات الصحية التي سيتم إحلالها وتجديدها، تضمنت مركز صحى متبول، وحدة غرب تيرة، وحدة الشمارقة، وحدة إسحاقة، وحدة الروضة الصحية، مركز صحى الحمراوى، مشيرًا إلى ذلك بناءً على طلب أعضاء مجلس النواب اللواء شكري الجندي والمحاسب بدير موسى عن دائرة كفرالشيخ.



