أحدث أشكال وأسعار الورد فى الفلانتين المصري.. فيديو

يحتفل العالم بعيد الحب في 14 فبراير من كل عام، ولكن مصر خصصت يومًا آخر بجانبه للاحتفال بالحب، وهو 4 نوفمبر، ويعود السبب في اختيار المصريين لهذا اليوم إلى قصة كان بطلها الكاتب الصحفي مصطفى أمين.



ورصدت عدسة "صدى البلد" محلات الورود للتعرف على أسعار وأحدث أشكال الورود لهذا العام.



فى البداية، يقول محسن محمد، صاحب محل ورد: "يتميز عيد الحب بانتشار الورد الأحمر، لكن هذا العام حاولنا إدخال ألوان أكثر فى بوكيه الورد"، مشيرا إلى أننا فى فصل الخريف الذى يتميز بكثرة ألوان الورود.



فيما أوضح عبد المعطى، صاحب كشك ورد، أن كل لون من ألوان الورد يدل على شعور، مثل اللون الأبيض الذى يدل على السلام، والورد الأحمر يدل على الحب، والورد الأصفر يدل على الغيرة، واللون البنفسجى يدل على الحزن.



وأشار أشرف عوض إلى أن أسعار الورد المصرى تتراوح من 3 إلى 7 جنيهات، ويختلف حسب الأشكال والألوان، والورد المصرى أرخص من المستورد.

