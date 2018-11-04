ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الجوينى مهاجم الترجي يستعيد قدراته قبل مواجهة الأهلى بنهائى إفريقيا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:09 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
يستعيد الترجى التونسى جهود مهاجمه هيثم الجوينى خلال مباراة الأهلى المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، فى إطار لقاء إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وتأتى مشاركة اللاعب بعدما غاب عن لقاء برج العرب؛ بسبب آلام شعر بها قبل إجراء الحصة التدريبية الأخيرة في الملعب، ما دفع المدرب معين الشعباني، لاستبعاده من المواجهة.

ويعد الجوينى واحدا من أهم اللاعبين داخل الفريق التونسى فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يتمتع بها، وكان الأهلى نجح فى الفوز بمباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
loading...

ترشيحاتنا

سائح أمريكي عشق مصر في 9 أيام: لا مثيل لها في التاريخ.. صور

أسرة أردوغان تستولي على 3 ملايين ليرة من ميزانية الدولة

شاهد.. جولة قرينة الرئيس داخل أروقة منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي: قمنا بتشغيل 5 ملايين مواطن خلال تطوير البنية الأساسية.. فيديو

5 لاعبين ينتظرون عدل أجيرى فى قائمة المنتخب.. تعرف عليهم

رسميا .. الاتحاد التونسي يشكو أزارو وحكم الأهلي والترجي للكاف

تعليق نارى من الننى لـ محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وآرسنال

فى ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. كارتر يهرب 29 قطعة نادرة.. وسعد زغلول يتصدى له.. المسروقات تغير وجه الشرق الأوسط وتفضح أكاذيب إسرائيل وتبرئ رمسيس الثاني

ننشر معايير منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية

اجتماع طارئ لـ الكابينت الإسرائيلي لبحث آلية إدخال الأموال القطرية لغزة

بعد انصياع أردوغان لأوامر ترامب.. أمريكا تستثني تركيا من العقوبات ضد إيران.. صفقة القس الأمريكي كلمة السر.. وتوقعات بشهر عسل محفوف بالمخاطر بين واشنطن وأنقرة

تعليق صادم من محمد يوسف على شكوى الاتحاد التونسي ضد أزارو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيسة جوهر تفوز بجائزة مهرجان نيويورك للأفلام التسجيلية وتهديها لمنتدى شباب العالم.. صور

سلمى حايك أكثر جمالا بفستان ذهبي في حفل LACMA.. صور

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

فيديو

أوراما: معرض التجارة البينية بالقاهرة خطوة لإيجاد منصة معلوماتية بإفريقيا
السيسي: تحقيق الاستقرار والأمن يصاحبه التنمية والتعمير.. فيديو
السيسي: يجب الاهتمام بالنظرة العالمية لدول أفريقيا.. فيديو
الإفريقي للصادرات: منطقة قناة السويس تزخر بالفرص الاستثمارية.. فيديو
أحدث أشكال وأسعار الورد فى الفلانتين المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟