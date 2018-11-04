الجوينى مهاجم الترجي يستعيد قدراته قبل مواجهة الأهلى بنهائى إفريقيا

يستعيد الترجى التونسى جهود مهاجمه هيثم الجوينى خلال مباراة الأهلى المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، فى إطار لقاء إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا.



وتأتى مشاركة اللاعب بعدما غاب عن لقاء برج العرب؛ بسبب آلام شعر بها قبل إجراء الحصة التدريبية الأخيرة في الملعب، ما دفع المدرب معين الشعباني، لاستبعاده من المواجهة.



ويعد الجوينى واحدا من أهم اللاعبين داخل الفريق التونسى فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يتمتع بها، وكان الأهلى نجح فى الفوز بمباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

