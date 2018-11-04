العلماء يحذرون من كارثة طبيعية تدمر سواحل البحر المتوسط

ينتظر العالم كارثة طبيعية قد تؤدي إلى تدمير جزء كبير من المناطق الممتدة شرقي البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفعل انهيار جبل "إتنا" الموجود بحزيرة صقلية الإيطالية وانزلاقه في البحر.



وحذرت دراسة من احتمال انزلاق الجبل والذي يعتبر أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وفي حال حدوث هذا الانزلاق ستغرق سواحل البحر الأبيض المتوسط في أمواج تسوماني الهائلة، بحسب ما نشرت "سي إن بي سي"الأمريكية.



وأوضحت موريليا أورلوب، الباحثة في مركز جيومار هيلمهولتز لأبحاث المحيط، في مدينة كيل بألمانيا، أن الجاذبية هي السبب في انزلاق الجبل وسحبه للأسفل بقوة، ومن الممكن أن يسحب بسهولة باتجاه البحر، فليس هناك أي شيء يوقفه.



فيما رصد العلماء حركة البركان منذ تسعينيات القرن الماضي، ليتضح بأن الجبل ينزلق بمعدل يتراوح بين 2 إلى 3 سنتيمترات سنويا، وفقا للبيانات التي نشرها الباحثون في شهر أكتوبر الماضي.



بينما قامت أورلوب وزملاؤها باستخدام شبكة من الحسّاسات تحت الماء للحصول على تقييم دقيق بشأن حركته، وأوضحت الحسّاسات أن الحركة في أجزاء بعيدة عن مركز النشاط البركاني، الأمر الذي يستبعد فرضية أن المواد المنصهرة، هي المسؤولة عن حركة الجبل.



كما استبعد فريق الباحثين احتمالية انزلاق الجبل نحو البحر بسرعة، مؤكدين أن مثل هذه الانهيارات شائعة في دورة حياة البراكين، وخصوصا مع بركان مثل "إتنا"، الذي يقدّر عمره بـ 500 ألف عام.

