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اقتصاد

العادلي: تعويم الجنيه أدى لاستقرار سعر الدولار

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:21 م
المهندس بهاء العادلى
المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر
علياء فوزى
أكد المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر،أن قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف العملة الأجنبية فى نوفمبر 2016 أدى لاستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه وقف المضاربات على العملة فى السوق الموازى.

قال "العادلى"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ثبات سعر العملة بغض النظر عن قيمتها تمثل عنصر أساسي لقيام العملية الاستثمارية، إذ تشجع على دخول استثمارات محلية وخارجية السوق المصرى.

تابع "العادلى"، أن قرار "تعويم الجنيه "خطوة كبيرة نحو إصلاح السياسات النقدية فى مصر التى عانت من اضطرابات شديدة خلال السنوات الماضية استنزفت الاقتصاد الوطنى ، لافتًا الى أن الفترة القادمة تشهد تدفقًا للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر، حيث ارتفعت صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الاولى من 2018/2017 الى 1.7 مليار دولار مقارنة بـ 1.3 مليار دولار عن نفس الفترة فى العام المالى السابق له بنسبة نمو 26%، وهذه مؤشرات جيدة على تعافى الاقتصاد المصرى .
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