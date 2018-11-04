إجراءات مرورية مشددة أمام جامعة الأزهر وفتح بوابة جديدة للطلاب.. صور

بدأت جامعة الأزهر تنفيذ قرارها بإغلاق بوابات الجامعة الرئيسية المُطلة على طريق النصر بعد تكرار حوادث السيارات ووفاة وإصابة عدد من الطلاب.





وفتحت الجامعة بوابة كلية التربية المُطلة على شارع المخيم الدائم مع استمرار أعمال الصيانة فيها والتشديد على الانتهاء منها بأسرع وقت.





من ناحية أخرى، شدّدت الإدارة العامة للمرور إجراءاتها أمام جامعة الأزهر للحد من هذه الحوادث ووضعت ماريس أمام بوابة التربية المفتوحة جديدًا لتضييق الطريق وتهدئة سرعة السيارات أثناء دخول الطلاب، كما كتبت على الطريق عبارة (هدي السرعة).



