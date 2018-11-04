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محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات العيد القومي الـ 62 للمحافظة.. صور

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:03 م
صدى البلد
محمود زيدان
ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم "الأحد"، استعدادات محافظة كفر الشيخ للعيد القومي، مع المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، في الذكرى الـ 62 لانتصارات معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي في الرابع من نوفمبر عام 1956م.

وقال المحافظ، إنه من المقرر مشاركة القوات المسلحة والقوات البحرية، في الاحتفال بفرقتها الموسيقية العسكرية والعروض البحرية، بينما تشارك الشرطة بالتأمين، مشيرًا إلى أنه سيتم تدشين لنشين أمنيين بتكلفة حوالى 4 مليون جنيه لمواجهة التعديات وفرض سيادة القانون ببحيرة البرلس.

وأضاف المحافظ، أن الاحتفالية ستنتهى بتكريم العاملين المتميزين بجميع مراكز المحافظة والإدارات المختلفة، لافتًا إلى أن هناك خطة المحافظة تشمل مشاركة شبابية تضم مئات الشباب بالمحافظة، من اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ وفرقة الكشافة بالجامعة، والشباب والرياضة والتربية والتعليم ، وتقديم عروض فنية.
محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات العيد القومي الـ 62 للمحافظة.. صور
محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات العيد القومي الـ 62 للمحافظة.. صور
محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات العيد القومي الـ 62 للمحافظة.. صور
محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات العيد القومي الـ 62 للمحافظة.. صور
محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات العيد القومي الـ 62 للمحافظة.. صور
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