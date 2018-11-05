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ديني

أمين الفتوى يجيب عن حكم استخدام مزيل العرق فى الإحرام

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:06 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استخدام السيدات للعطر في الإحرام، لا يجوز شرعا.

وأضاف "عبدالسميع" في إجابته عن سؤال سيدة عبر لقائه برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، "هل استخدام مزيل العرق فسد الإحرام ؟"، أنه يجوز استخدام مزيل العرق عند الإحرام، لافتا إلى أن المزيل ليس له رائحة قوية كرائحة زجاجات العطر .

وأشار أمين الفتوى إلى أشياء رائحتها طيبة ولكن لا تعد عطرا، كرائحة الصابون عند غسل اليدين أو رائحة العقاقير التي تداوي الجروح وماشابه .
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