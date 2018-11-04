محافظ كفر الشيخ: لن نسمح بالتلاعب بقوت المواطنين

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف أعمال الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحلات وخاصة منافذ بيع اللحوم من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، علاوة على التأكد من سلامة المعروضات كافة من اللحوم وباقي السلع ومطابقتها للمواصفات.





ووجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة التصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين ومنع أي تجاوزات من أجل رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، مضيفًا، لن يُسمح بأي حال من الأحوال بالتلاعب بقوت المواطنين أو المساس بأسعار السلع.



