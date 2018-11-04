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محافظات

محافظ كفر الشيخ: لن نسمح بالتلاعب بقوت المواطنين

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:19 م
صدى البلد
محمود زيدان
كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف أعمال الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحلات وخاصة منافذ بيع اللحوم من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، علاوة على التأكد من سلامة المعروضات كافة من اللحوم وباقي السلع ومطابقتها للمواصفات.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة التصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين ومنع أي تجاوزات من أجل رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، مضيفًا، لن يُسمح بأي حال من الأحوال بالتلاعب بقوت المواطنين أو المساس بأسعار السلع.

وأشار المحافظ إلى أنه تقرر تشكيل فرق حملات ومجموعات رقابية تضم الأجهزة المعنية والأمنية كافة بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها ومنع حدوث أي أزمات، بالإضافة الى تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين.
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