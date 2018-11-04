الإفريقي للصادرات: منطقة قناة السويس تزخر بالفرص الاستثمارية.. فيديو

قال رئيس البنك الإفريقى للصادرات والواردات، الدكتور بنديكت أوراما، إن إفريقيا مازالت تفتقر إلى الإستثمارات والبنية التحتية السليمة، حيث أننا بحاجة شديدة لتنمية القارة ، مشيرا إلى أن هذا الدور يجب أن يأتي من الدول الرأسمالية.





وتابع " أوراما" خلال كلمته بجلسة "أجندة 2063 إفريقيا التي نريدها"، والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، أن إفريقيا قارة فتية، حيث أن الشباب يمثل 68% من سكانها، مشيرًا إلى حاجة القارة إلى الشراكات الجديدة والتمويل الجماعي.



