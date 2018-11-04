بعد تصدر تريند تويتر.. أجمل إطلالات كندة علوش

وجهت الفنانة كندة علوش، الشكر لكل أصدقائها الذين حرصوا على تهنئتها بوصول طفلتها من زوجها الفنان عمرو يوسف "حياة"، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وبعد تصدرها تريند تويتر، تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور للفنانة كندة علوش تكشف عن جمالها وأناقتها لذلك نعرض مجموعة من الصور تبرز إطلالاتها التي تتميز بالرقي والشياكة.



وكان الفنان عمرو يوسف أعلن عن استقباله طفلته الأولى من الفنانة كندة علوش، والتي أطلق عليها اسم "حياة"، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئتهما.



ولذلك نعرض اليكم مجموعة من الصور لأجمل إطلالاتها قبل الحمل.