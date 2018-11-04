الجنايات تفض تقرير مترجم بحجم المعونة الإضافية الأمريكية في التخابر مع حماس



واصلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس".



اثناء قيام المحكمة بفض الاحراز لاحظت ان المتهم عبد العاطى يقوم بالشوشره على هيئة المحكمة اثناء فض الاحراز ونبهت عليه اكثر من مره بالتزام الهدوء فى القاعه الا انه استمر فى الشوشره فأمرت المحكمة بابعادة من القاعه .



وعرض رئيس محكمة الجنايات، أحراز القضية والتي من بينهم حرز الصحيفة، من ديفيد بلومبرج إلي عز ناصر، الموضوع بلومبرج جرين مصر، ويبدأ الخطاب بعبارة "عزيزي عز لقد تلقينا خطاب من عضو الكونجرس كيت دويتس من الحزب الديمقراطي وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، وعضو الكونجرس ماريو عضو لجنة المخصصات الخارجية بالكونجرس الموجه إلي السفير المصري حول مشروعنا، ان لجنة المخصصات الخارجية تخصص كل المعونة الخارجية الأمريكية وهي اللجنة التي تدعم مبلغ الـ 750 مليون دولار الاضافية في المعونة الامريكية، ولجنة العلاقات الخارجية تؤثر ايضا علي المعونة والامور السياسية الأخرى تجاه مصر.



ارجو ان تقدرون ان والمهندس الشاطر كيف يكون ذلك شيء فوق العادة ان تتلقي خطابا مشتركا من كل من القادة الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس يطلبون من الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات، وهؤلاء القادة هم أصدقاء والدي وينتظرون كلمة منك حول الرد والأجراء المصري، وفي طلبك الذي حصلت عليه حول هذا الموضوع يرجي معرفة ان قادة الكونجرس للمتطلع والرد ايجابيا سنكون في القاهرة يوم الأحد لعقد لقاءات واجراء حوار صحفي حول أنشطتنا العقارية بالشرق الاوسط، ونحن نعتقد انه من المهم للغاية ان نلتقي معا وان يلتقي والدي مع المهندس الشاطر حيث ان والدي لديه اتصالات مباشرة منذ ديسمبر حول وضع المحور والتأكيد علي أن والدي قد حصل علي معرفة حول مدي التقدم في الموقع والشريك المحلي والنظام الاولي.



وحتي نكون واضحين لقد سعدنا بكفاءتكم و اسلوبكم في العمل ولكن يا عز اننا الان في شهر مايو ولدينا بلاد أخرى مهمة في هذا المحور في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "مينا" ومن المهم ان نعرف المسار الواضح للتنفيذ في مصر، أرجو التأكيد علي موعد اللقاء مع المهندس الشاطر ومعك يوم 5 مايو الاحد او الاثنين او الثلاثاء، وفي الوقت الذي نتفهم فيه انه لن يكون هناك اتجاه موافقة محددة فإنه من المهم لنا ان نحصل علي تحديث للمعلومات حول الوضع والموافقة علي الخطوات القادمة للتحرك إلي الأمام، وسنرسل مواد اخري تتعلق بمحور التصدير والتصنيع في مينا والاحتياجات في مصر، مع تحياتي ديفيد".



وفي 3 مايو 2013 عزيزي عز يرجي قبول التعديلات الآتية علي خطابي السابق، انا ووالدي والعاملين معه سنصل القاهرة يوم السبت 11 مايو ويمكن ان نعقد اللقاءات يوم الاحد 12 مايو، وهذا التغيير في خطط السفر بناء علي طلب الرئيس مهاما الذي طلب منا ان نبقي في غانا للإنتهاء من الموافقة علي مقترح غانا لمحور التصدير والتصنيع في غرب افريقيا، لذا سنكون في القاهرة في الاسبوع القادم، يرجي التأكيد مع تحياتي ديفيد.



كما يوجد رد من عز ناصر إلي ديفيد بلومبرج حول موضوع بلومبرج جرين مصر، عزيزي ديفيد اللقاء سيكون يوم الاحد 12 مايو الساعة 2 مساء في 3 شارع مكرم عبيد، وسنكون شاكرين لمعرفة اجندة اللقاء، عز ناصر 39 شارع الاندلس - روكسي - مصر الجديدة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي



وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.