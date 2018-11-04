مفاجآة.. البكاء مرة أسبوعيًا يقلل الإجهاد والتوتر

كشفت مجموعة من الأكاديميين اليابانيين عن فوائد مفاجئة للبكاء، حيث أكدوا أن البكاء مرة واحدة أسبوعيًا يعد طريقة جيدة لتقليل الإجهاد والتوتر والضغط النفسي.



ووفقًا لما نشره موقع " independent " فقد أكد اليابانيين أن البكاء مفيد للصحة النفسية أكثر من تناول كوب من القهوة لتحسين المزاج أو الضحك والنوم أيضًا.



وقال يوشيدا الطبيب الياباني الذي يطلق على نفسه لقب " معلم الدموع" إن الاستماع للموسيقى العاطفية ومشاهدة الأفلام الحزينة التي تثير الدموع والبكاء قد تكون لها فوائد كبيرة للصحة النفسية والعقلية من خلال تحفيز نشاط المخ والأعصاب مما يؤدي إلى إبطاء معدل ضربات القلب مما ينعكس سريعًا على تهدئة العقل.



وينظم الدكتور يوشيدا ورش عمل ومحاضرات منتظمة في جميع أنحاء اليابان لتثقيف الناس حول فوائد البكاء النفسية، قائلًا :" "إذا كنت تبكي مرة واحدة في الأسبوع ، يمكنك أن تعيش حياة خالية من الإجهاد".



لم تكن هذه المرة الأولى التي نسمع فيها عن فوائد البكاء النفسية، ففي عام 1981 ، ادعت دراسة بعنوان "خبير الدموع" التي أجراها الدكتور ويليام فراي في جامعة مينيسوتا أن البكاء يطلق الإندورفين ، وبالتالي يعزز مشاعر السعادة والرفاهية.