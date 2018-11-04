الحكومة تنتهى من قواعد منح الإقامة للأجانب مالكى الوحدات السكنية.. التصديرى للعقارات: خطوة جيدة ونسعى للحصول على نصيب أكبر من 100 مليار دولار سنويا

تحديد معايير منح الإقامة للأجانب لدعم تصدير العقارات للخارج

القاضي: الدولة تدعم تصدير العقار وحريصة على المشاركة في المعارض الدولية

التصديرى للعقارات: الأسعار فى مصر منخفضة مقارنة بدول المنطقة

انتهت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، من تحديد المعايير التى سيتم على أساسها منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية، والتى تعد خطوة مهمة فى دعم تصدير العقارات المصرية، وتوفير عملة صعبة للدولة من بيع وحدات سكنية للأجانب، ما يدعم الاقتصاد الوطني.وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تقرر منح الإقامة لأصحاب الوحدات منتهية الإنشاء طبقًا للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن.وأوضح "عباس" أنه فيما يخص الوحدات السكنية تحت الإنشاء، يتم منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التى يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الحد الأدنى لمقدم الوحدة 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكى، وذلك بعد استكمال الإجراءات التالية: تقديم عقد ابتدائى بين المالك والمشترى الأجنبى مختومًا من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – هيئة التنمية السياحية – المحافظات – غيرها)، مرفق به خطاب من الجهة صاحبة الولاية، وتقديم خطاب من البنك المالك يفيد بتحويل المبلغ من الخارج، على أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة طبقا لمبلغ التحويل، مع ضرورة أن يتضمن كلا الخطابين بيانا بأن الوحدة تحت الإنشاء مع ذكر موعد الاستلام، على ألا يزيد على 4 سنوات، ويتم إعداد نموذج موحد للخطابين متضمنًا "رقم العقار – العنوان – اسم المالك – الجنسية" على أن يتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج.وأضاف: "تتضمن الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة، ما يلى: تقديم خطاب من المالك يفيد باستمرار الملكية، والموقف التنفيذي معتمد من جهة الولاية التابعة لها الوحدة أو المشروع، متضمنًا مدة تنفيذ العقار على ألا تزيد مدة التنفيذ على 4 سنوات، وطبقًا للمبالغ المحولة، وتقديم خطاب من البنك المشتري يفيد بمبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصرى لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائى"، مشيرا إلى أنه سيتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات، وهى، نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لإدارة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من جهة الولاية لإدارة الجوازات، ونموذج موحد لخطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة.​من جانبه، أكد المهندس عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة "سيتى إيدج" للتطوير العقارى المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك الإسكان والتعمير، أن فكرة تصدير العقار تلقى دعما قويا من الدولة فى الوقت الحالي.وأوضح القاضي فى تصريحات لـــــ"صدى البلد"، أن الدولة ممثلة بوزارة الإسكان أصبحت أكثر حرصا على المشاركة فى المعارض الدولية فى الفترة الأخيرة ، وترعى وتدعم كذلك مشاركة المطورين فيها لعرض العقارات المصرية المميزة بمدن الجيل الرابع.وقال إن مصر تشهد حاليا طفرة بقطاع الاستثمار العقارى، ولا توجد أى صحة لما يتردد عن وجود تباطؤ أو تراجع بالسوق، وهناك طلب كبير على العقارات بمصر التى تحتاج سنويا لما يتراوح بين 600 و950 ألف شقة لتغطية الاحتياجات السنوية المتزايدة.من ناحية أخرى، قال المهندس هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى للعقار، إن مستقبل مصر فى التصدير العقارى مبشر للغاية، لأن هناك وحدات متنوعة لمستويات مختلفة من الدخل بجميع المدن المصرية.وأضاف شكرى، فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن سعر العقارات فى مصر منخفض بالمقارنة بدول المنطقة، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، حيث لا يتجاوز سعر المتر لأكثر الأماكن تميزا 2000 دولار للمتر، بينما لا يقل الحد الأدنى للمتر عن نفس الرقم بدول مثل الأردن وتونس والإمارات الرقم أكبر من هذا.وأوضح أن حجم التصدير للعقارات فى العالم نحو 100 مليار دولار سنويا تقريبا نصيب الشرق الأوسط منها نحو 3% فقط، ونسعى لزيادة هذه النسبة ولأن تحصل مصر على نسبة كبيرة منها.وأكد أن مصر تشهد حركة نمو وإنشاءات ضخمة ومشروعات قومية متعددة وإنشاء العديد من المدن الجديدة السياحية، وبعضها بمواقع شديدة التميز، ما يمنح مصر فرصة أكبر لتكون من أكبر دول المنطقة فى تصدير العقارات.يذكر أن الحكومة شاركت مؤخرا فى معرض "سيتى سكيب" العقارى بدبى، وتسعى للمشاركة فى معارض مختلفة فى العديد من الدولة خلال العام المقبل.