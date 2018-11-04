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حوادث

ضبط 1648 مخالفة مرورية و28 مركبة بدون لوحات بكفر الشيخ

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:23 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
محمود زيدان
أسفرت الحملة المرورية التي شنتها إدارة مرور كفر الشيخ، برئاسة العقيد سامح رشاد، عن ضبط 1648 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم و دسوق، حيث تم ضبط 28 مركبة بدون لوحات معدنية.

تمكنت مباحث المرور بكفر الشيخ، برئاسة الرائد صلاح الذكير، رئيس مباحث المرور، من ضبط حالة تعاطى مواد مخدرة من إجمالي 7 حالات خضعت لإجراء تحليل المواد المخدرة باستخدام الكواشف الاستدلالية.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.
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