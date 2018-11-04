أول فيديو لـ الزاوية الملهمة لأصغر منتج للأفلام في العالم



يذكر أن منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من ٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨، وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.



ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.



ومنتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨). وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.



ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.



عرضت صفحة منتدى شباب العالم أول فيديو "الزاوية الملهمة" لدينا، Zuriel oduwole, أصغر منتج للأفلام في العالم.