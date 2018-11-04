النقاب عادة أم عبادة .. 12 دولة تحظر ارتداءه في الأماكن العامة

النقاب عادة أم عبادة، تساؤل أصبح يراود الكثير فى المجتمع المصرى، ليثير حالة من الجدل حول فرضية ارتدائه، حتى أصبحت هذه القضية من أبرز القضايا الشائكة فى المجتمع، نظرا لاتخاذه طابعا دينيا، إلا أن الرافضين لارتداء النقاب والمطالبين بحظره يعتبرون أنه أصبح ستارا يتم التخفي فيه من خلاله لتنفيذ عمليات إرهابية، حتى وصل الأمر إلى أن اتهمته بعض الحكومات بتسهيل مهمة الإرهابيين.

ووسط هذا الصخب ، الذى صاحب الجدل حول ارتداء النقاب، أعلنت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، عن تقدمها بمشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان .







غرامة لا تقل عن 1000 جنيه



ويحدد القانون الذي حصل "صدى البلد"، على نسخة منه فى أحد مواده تعريف النقاب كالتالي: "هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أي غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبئ العينين ".



كما يحدد القانون أيضا عقوبة ضد كل من يرتدى النقاب في الأماكن العامة بتوقيع غرامة عليه لا تقل عن ألف جنيه، وفى حالة العود أو التكرار يتم مضاعفة الغرامة .



كما حدد القانون الأماكن العامة، التى يحظر فيها ارتداء النقاب وهى المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما .



ويرصد"صدى البلد" من خلال هذا التقرير أبرز دول العالم التى حظرت ارتداء النقاب في الأماكن العامة :







الدنمارك



اعتمد البرلمان الدنماركي نهاية مايو الماضي، قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ليحذو بذلك حذو 10 دول أخرى حظرت النقاب نقدمها فيما يلي وفقًا لشبكة ABC الأمريكية .



وبموجب ذلك سيكون من غير القانوني تغطية الوجه في الأماكن العامة، وهو القانون الذي أدى إلى حدوث اشتباكات بين أنصاره ومعارضيه، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية.



النمسا



بدأت النمسا في شهر أكتوبر الماضي تنفيذ قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حيث أكدت الحكومة أن القانون الذي يشدد على ضرورة كشف الوجه بدءا من شعر الرأس وحتى الذقن، يهدف إلى حماية القيم النمساوية، على الرغم من أن مسؤولي قطاع السياحة هناك أعربوا عن مخاوفهم من أن هذه الإجراءات الحكومية قد تجعل مواطني دول الخليج يعزفون عن زيارة النمسا.

بلجيكا



أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يوليو من العام الماضي، قرار بلجيكا بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وأشارت المحكمة إلى أن القرار جاء لضمان التماسك الاجتماعي، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، مضيفة أن هذا الأمر مهم في مجتمع ديمقراطي .



وكانت الحكومة البلجيكية قد أصدرت قرارًا في 2011 يحرم الخروج للعلن بوجه مغطى، بشكل جزئي أو كلي لدرجة أنه يصبح من الصعب التعرف على الشخص، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للغرامة أو السجن لمدة سبعة أيام .







فرنسا



كانت فرنسا أولى الدول التي أصدرت قرارا بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حيث بدأت حملة في 2004 في جميع المدارس الحكومية لمنع عرض أي رموز دينية، وفي أبريل 2011 أصدرت قرارًا بحظر ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة، حيث قال الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي "إن هذا الأمر غير مرحب به في فرنسا ".



وتصل عقوبة المرأة التي ترتدي النقاب في الأماكن العامة بفرنسا إلى 150 يورو غرامة، وحضور دروس في المواطنة، كما نص القانون على تغريم من يجبر امرأة على ارتداء النقاب 30 ألف يورو .







سويسرا



نظم كانتون تيتشينو جنوب سويسرا استفتاءً حول حظر النقاب في الأماكن العامة في 2013، وتمت الموافقة عليه، وتوقّع على المخالفات غرامة تصل إلى 90 يورو .



وفي مارس العام الماضي رفض البرلمان السويسري قانونًا يقضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في كل أنحاء سويسرا، مشيرا إلى أن عددا قليلا جدا من السويسريات يرتدين النقاب، وأنه من الممكن أن يؤثر على السياحة .







هولندا



أصدرت الحكومة الهولندية قرارا يمنع النساء المسلمات من ارتداء النقاب في المدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات العامة في 2015، كما يمنع ارتداءه في بعض المواقف الخاصة، التي من الضروري فيها أن يكون الوجه ظاهرًا، أو لأسباب أمنية .



وفي التاسع والعشرين من نوفمبر 2016 صدق البرلمان الهولندي على قانون يحظر ارتداء البرقع والنقاب على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أقنعة الوجه وخوذات الدراجات النارية في الأماكن العامة.



ألمانيا



أصدر البرلمان الألماني في أبريل من العام الماضي قرارًا يفرض حظرا جزئيا على ارتداء النقاب، يقضي بمنع الموظفات الحكوميات والقاضيات والجنديات في ألمانيا من ارتداء النقاب في أماكن العمل.



إسبانيا



يحظر عدد من المناطق في إقليم كتالونيا ارتداء النقاب في الأماكن العامة، إلا أنه في 2013 أصدرت المحكمة الإسبانية العليا قرارًا بوقف هذا الحظر بعد اعتباره حدًّا للحرية الدينية .



إلا أن بعض المناطق استمرت في تطبيق هذا الحظر بعد أن أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حظر النقاب لا يعد خرقًا لحقوق الإنسان .







إيطاليا



لم تصدر إيطاليا قرارًا بحظر النقاب، إلا أنه في 2010 حظرت مدينة نوفارا الايطالية ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وفي 2014 أصدرت مقاطعة لومبارديا، قرارًا بفرض حظر على ارتداء البرقع والنقاب في كل المرافق الصحية التابعة لها .







بلغاريا



أصدر البرلمان البلغاري في سبتمبر من العام الماضي قرارًا يحظر على النساء ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه في الأماكن العامة، ومنع القانون ارتداء جميع أنواع الأقمشة السميكة أو شبه الشفافة التي تغطي الوجه جزئيا أو بالكامل بما فيها أغطية الرأس والأقنعة وغيرها، ويغرم 100 يورو كل من يخالف هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة تصل إلى 750 يورو .









الصين



مرر المجلس التشريعي لمقاطعة شينجيانغ الصينية، في 2014، قانونًا يحظر ارتداء النقاب في المناطق العامة، في المقاطعة التي يقطنها غالبية من المسلمين الناطقين بالتركية المعروفين باسم "الإيجور ".



