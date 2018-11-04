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أخبار البلد

مشارك بمنتدى الشباب: من يتعرضون للتخويف عبر الإنترنت يعانون منه في الواقع

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:25 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
عرضت الصفحة الرسمية لمنتدي شباب العالم ، كلمة نور اسعد، مؤسس منظمة "لا تسمية" والعالم الرقمي والتي كان نصها «الأشخاص الذين يتعرضون للتخويف على الانترنت عادة ما يعانون منه في العالم الحقيقي أيضا.

يذكر ان منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨). وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ومنتدى شباب العالم، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس السيسي، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨). وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
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