قيادي بالمصريين الأحرار: منتدى شباب العالم يصدر السلام والتنمية للعالم أجمع

قال إسلام الغزولي عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار مستشار رئيس الحزب لشئون الشباب، إن منتدى شباب العالم الذي يعقد حاليًا بمدينة السلام شرم الشيخ بجنوب سيناء، يعد حدثا عالميا بكل المقاييس ويجذب أنظار العالم أجمع من خلال تجمع أكثر من 5000 آلاف شاب من ما يزيد على 150 دولة بهدف إرسال رسالة سلام وتنمية ومحبة للعالم من أرض مصر.



وأضاف إسلام الغزولي، في بيان له، أنه إيماءً إلى ما يتضمنه المنتدى من محاور نقاش خلال 30 جلسة خلال 4 أيام عمل، تتعلق بالأمن المائى فى أعقاب التغير المناخي، ودور القوة الناعمة فى مواجهة التطرف الفكرى والإرهاب، وآليات بناء المجتمعات بعد الحروب والنزاعات، وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ودور الفن والسينما في تشكيل المجتمعات، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع، والعالم الرقمي كمجتمع موازي وتأثيره على الواقع، فإن نتائج وتوصيات المؤتمر ستكون أكثر جدية ونفعًا للمجتمعات.



وأوضح عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار، أن تناول جلسات المنتدى لنقاشات تتعلق بإفريقيا وتنمية القارة وتحسين أوضاعها الاقتصادية والمعيشية وأجندة 2063 أمر أدعى للفخر بما يقدمه المنتدى من نقاشات إقليمية ودولية وليست محلية فقط، مشيدًا بفكرة محاكاة القمة العربية الأفريقية للشباب وإشراكهم في عمليات البناء والتنمية بشكل يحقق ما تصبو إليه الشعوب الإفريقية.



وأردف الغزولي، بأن توافد هذا الكم من الشباب من مختلف دول العالم لحضور فعاليات المنتدى يثري حالة النقاش ويزيد من احتمالية خروج أفكار واعدة وخلاقة وقابلة للتنفيذ لإفادة المجتمعات، مؤكدًا أنه حتمًا سيساهم المؤتمر في نقل الصورة الإيجابية الحقيقية عن الدولة المصرية غير تلك التي تصدرها جماعات الشر والكيانات الإرهابية التي تستهدف تشويه صورة الدولة أمام المجتمع الدولي وزعزعة استقرار الداخل الوطني.



وتابع أن الشباب هي الفئة التي تمثل الغالبية في جميع الدول والمجتمعات، ومشاركتهم في هذا المنتدى يدعم ويرسخ العلاقات بينهم ويبني الدول على أساس المحبة ونبذ العنف والتطرف، كما أن إشراك الشباب المصري في حالة الحوار هذه يؤكد حرص الدولة والقيادة السياسية على تأهيل وبناء جيل واعي وقادر على التفكير وتقديم الحلول العلمية والمبتكرة للأزمات والبناء الحديث للدولة المصرية.