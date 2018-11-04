ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

قيادي بالمصريين الأحرار: منتدى شباب العالم يصدر السلام والتنمية للعالم أجمع

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:30 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
أمينة الدسوقى
قال إسلام الغزولي عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار مستشار رئيس الحزب لشئون الشباب، إن منتدى شباب العالم الذي يعقد حاليًا بمدينة السلام شرم الشيخ بجنوب سيناء، يعد حدثا عالميا بكل المقاييس ويجذب أنظار العالم أجمع من خلال تجمع أكثر من 5000 آلاف شاب من ما يزيد على 150 دولة بهدف إرسال رسالة سلام وتنمية ومحبة للعالم من أرض مصر.

وأضاف إسلام الغزولي، في بيان له، أنه إيماءً إلى ما يتضمنه المنتدى من محاور نقاش خلال 30 جلسة خلال 4 أيام عمل، تتعلق بالأمن المائى فى أعقاب التغير المناخي، ودور القوة الناعمة فى مواجهة التطرف الفكرى والإرهاب، وآليات بناء المجتمعات بعد الحروب والنزاعات، وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ودور الفن والسينما في تشكيل المجتمعات، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع، والعالم الرقمي كمجتمع موازي وتأثيره على الواقع، فإن نتائج وتوصيات المؤتمر ستكون أكثر جدية ونفعًا للمجتمعات.

وأوضح عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار، أن تناول جلسات المنتدى لنقاشات تتعلق بإفريقيا وتنمية القارة وتحسين أوضاعها الاقتصادية والمعيشية وأجندة 2063 أمر أدعى للفخر بما يقدمه المنتدى من نقاشات إقليمية ودولية وليست محلية فقط، مشيدًا بفكرة محاكاة القمة العربية الأفريقية للشباب وإشراكهم في عمليات البناء والتنمية بشكل يحقق ما تصبو إليه الشعوب الإفريقية.

وأردف الغزولي، بأن توافد هذا الكم من الشباب من مختلف دول العالم لحضور فعاليات المنتدى يثري حالة النقاش ويزيد من احتمالية خروج أفكار واعدة وخلاقة وقابلة للتنفيذ لإفادة المجتمعات، مؤكدًا أنه حتمًا سيساهم المؤتمر في نقل الصورة الإيجابية الحقيقية عن الدولة المصرية غير تلك التي تصدرها جماعات الشر والكيانات الإرهابية التي تستهدف تشويه صورة الدولة أمام المجتمع الدولي وزعزعة استقرار الداخل الوطني.

وتابع أن الشباب هي الفئة التي تمثل الغالبية في جميع الدول والمجتمعات، ومشاركتهم في هذا المنتدى يدعم ويرسخ العلاقات بينهم ويبني الدول على أساس المحبة ونبذ العنف والتطرف، كما أن إشراك الشباب المصري في حالة الحوار هذه يؤكد حرص الدولة والقيادة السياسية على تأهيل وبناء جيل واعي وقادر على التفكير وتقديم الحلول العلمية والمبتكرة للأزمات والبناء الحديث للدولة المصرية.
loading...

ترشيحاتنا

بعد تألقها في نقطة تلاقي بمنتدى الشباب.. معلومات لا تعرفها عن ريم مصطفى

أمير طعيمة يوجه رسالة نارية للمتعصبين في مصر وتونس قبل لقاء الأهلي والترجي

سائح أمريكي عشق مصر في 9 أيام: لا مثيل لها في التاريخ.. صور

الداخلية تثأر للشهداء .. مقتل 19 إرهابيا متورطا في حادث دير الأنبا صموئيل .. فيديو

دينا الشربيني في منزل عمرو يوسف: حياة نورت

الرئيس السيسي: حذرت من الانتحار القومي .. والتحرك غير مدروس يكلفنا الكثير .. فيديو

الترجي التونسي يكشف عدد جماهير لقاء العودة مع الأهلي.. صور

أمير قطر يتخذ قرارا خطيرا

الإثيوبي تيسيما يقترب من إدارة نهائي أفريقيا بين الأهلى والترجي

شاهد.. جولة قرينة الرئيس داخل أروقة منتدى شباب العالم

ثأر في عز الضهر.. الداخلية تقتل 19 إرهابيا استهدفوا مواطنين فى المنيا بعد تحديد موقعهم داخل الصحراء

الرئيس السيسي: استيعاب المصريين ساعد على تحقيق الإصلاحات سريعا ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيسة جوهر تفوز بجائزة مهرجان نيويورك للأفلام التسجيلية وتهديها لمنتدى شباب العالم.. صور

سلمى حايك أكثر جمالا بفستان ذهبي في حفل LACMA.. صور

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

فيديو

شاكيرا تحقق نصف مليون مشاهدة بفيديو كليب ندى
السيسي: مستعدين نبني دور عبادة لجميع الأديان .. فيديو
السيسي لـ الشباب: محتاجين نتعلم مقومات الحفاظ على الدول واستمرارها
وزيرة باكستانية: إعادة بناء الإنسان أصعب من تأسيس الدول .. فيديو
غسان سلامة: الحرب في ليبيا على الثروات فقط .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟