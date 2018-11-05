مصر وأوكرانيا تعززان التعاون الاقتصادي.. ونواب: مهيئون لاستقبال الاستثمارات الأجنبية

الجوهري: 130 شركة أوكرانية تعمل في مصر ونرغب في المزيد

سهير الحادى: مصر وأوكرانيا في طريقهما إلى النمو الاقتصادي المتبادل

نادية هنري: مصر أصبحت مهيئة للتعاون الاستثمارى مع دول العالم



في خطوة قوية لتعزيز الاستثمار وتطوير الاقتصاد، انعقدت الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبافلو رودينكو نائب رئيس وزراء أوكرانيا بالعاصمة الأوكرانية "كييف".



وفي هذا الإطار قال النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية، إن التعاون الأوكراني مع مصر سيعزز الاقتصاد المصري، مؤكدا أن تبادل الاستثمارات بين البلدين في مجالات السياحة والصناعة والزراعة سيعود بالنفع على اقتصاد الدولة.



وأضاف الجوهري في تصريحات لـ "صدى البلد" أن التبادل الاستثماري مع أوكرانيا مهم جدا، وسيقوم بتشجيع الدول الأخرى على التعاون مع مصر، مشيرا إلى أنه لابد من وضع آلية محددة للتعامل مع هذه الملفات، مشيرًا إلى رغبة الجانب المصري في إقامة علاقات قوية وفعالة مع الجانب الأوكراني، وخصوصا في مجالات السياحة والصناعة، مؤكدا هذه العلاقات ستقوم بتحسين الأوضاع الاقتصادية داخل الدولة.



وأوضح الجوهري قائلا: "هناك حوالي 130 شركة أوكرانيا تعمل في مصر ونرغب في المزيد، لتعزيز التعاون بين البلدين وجذب عدد أكبر من المستثمرين إلى مصر".



ومن جانبها قالت النائبة سهير الحادي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا خطوة جيدة ستحقق النمو الاقتصادي لمصر.



وأضافت "الحادي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الوضع الحالي المصري في أمس الحاجة للتنوع الاستثماري في أكثر من مجال، مشيرة إلى أن التبادل الاقتصادي بين مصر وأوكرانيا يساعد على خفض الأسعار والحد من البطالة.



وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن مصر لديها أراض شاسعة تحتاج إلى إصلاح، لديها تنوع بشري أيضا، مؤكدة أنه إذا تم التعاون والتشارك واستغلال هذه المنافع، سننهض بالدولة اقتصاديا.



وفي ذات السياق قالت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى للتعاون مع جميع دول العالم وليس أوكرانيا فقط، مشيرة إلى أن التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا دعوة لجذب الدول إلى الاستثمار فى مصر.



وأضافت نادية هنري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية مهيئة للتعاون الاستثماري مع دول العالم، مشيرة إلى أنه لابد من التركيز على انفتاح الشركات الصغيرة والمتوسطة،فضلا عن الشركات الكبرى،والتركيز على الصناعات الحديثة وصديقة البيئة،من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وخفض نسبة البطالة داخل الدولة.



وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن محافظات الصعيد تحتاج إلى اهتمام أكبر من حيث إنشاء المصانع والمشاريع والإصلاح الزراعى ولابد من أخذها في عين الاعتبار.

