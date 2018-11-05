تعرف على حكم كشف القدمين في الصلاة للمرأة

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة المرأة وهي مكشوفة القدمين، صحيحة ومقبولة.



وأضاف "عبدالسميع" في إجابته عن سؤال سيدة عبر لقائه برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، "هل كشف القدمين يبطل الصلاة ؟"،أن كشف القدمين في الصلاة عند مذهب الحنفية وجمهور العلماء مثل كشف اليدين، يجوز ولا يبطل الصلاة.



وأكد أمين الفتوى أن الدين يسر وليس عسرا، ويجوز للمصلية في صلاتها ان تستر قدميها أو تكشفهم، كل حسب الأيسر لها.

