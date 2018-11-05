نائب: التعاون الأوكرانى مع مصر سيعزز الاقتصاد المصرى

قال النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن التعاون الأوكرانى مع مصر سوف يعزز الاقتصاد المصري، مؤكدا أن تبادل الاستثمارات بين البلدين فى مجالات السياحة والصناعة والزراعة، سوف يعود بالنفع على اقتصاد الدولة.



وأضاف الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن التبادل الاستثماري مع أوكرانيا مهم جدا، وسيقوم بتشجيع الدول الأخرى على التعاون مع مصر، مشيرا الي أنه لابد من وضع والية محددة للتعامل مع هذه الملفات.



وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى رغبة الجانب المصري في إقامة علاقات قوية وفعالة مع الجانب الأوكراني ، وخصوصا فى مجالات السياحة والصناعة ، مؤكدا هذه العلاقات ستقوم بتحسين الأوضاع الاقتصادية داخل الدولة.



وأوضح الجوهري : "هناك حوالى 130 شركة اوكرانية تعمل فى مصر ونرغب فى المزيد، لتعزيز التعاون بين البلدين وجذب عدد أكبر من المستثمرين إلى مصر".



وكانت قد انعقدت الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، وبافلو روزينكو نائب رئيس وزراء أوكرانيا عن الجانب الأوكرانى بالعاصمة الأوكرانية "كييف.".

