في عيد الحب المصري.. 5 حيل ذكية للحفاظ على الورد لأطول فترة

يحتفل المصريون اليوم، الأحد، بعيد الحب المصري، والذي يوافق 4 نوفمبر من كل عام، وذلك قبل الاحتفال بـ"الفلانتين" عالميًا في 14 فبراير، ورغم أن الكثيرين لا يهتمون بأمر عيد الحب إلا أن النساء دومًا هن الأكثر اهتمامًا بتلك التفاصيل باعتبارهن أكثر عاطفية ورومانسية من الرجال.





وكالعادة تنتظر النساء اليوم باقة من الورود من أزواجهن وأحبابهن تعبيرًا عن الحب والمشاعر، فغالبية الفتيات يعشقن الورود وله تأثير قوي عليهن ويرغبن في الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة إلا أنها تذبل بعد أيام قليلة، إذن فما الحل؟.





إليكِ 5 حيل ذكية للاحتفاظ بالورود لأطول فترة ممكنة، وفقًا لموقع مجلة " Reader's Digest " الأمريكية:





1- مشروب غازي: قومي بصب ربع كوب من المياه الغازية في المزهرية التي تضعين بها الورود حيث يقوم السكر الموجود بالمشروب الغازي بالحفاظ على الورود.





2- مثبت الشعر: وهو طريقة سهلة وسريعة، قومي باستخدام بخاخ الشعر المخصص لتثبيت في الرش على أوراق الورود لتظل منتعشة وطبيعية لفترة أطول.





3- خل التفاح: وهو متوفر لدى الكثيرين في المطبخ، اخلطي 2 ملعقة طعام من خل التفاح و 2 ملعقة طعام من السكر مع ماء الزهرية قبل إضافة الأزهار.





4- الأسبرين: وهي طريقة مجربة للحفاظ على الورود والأزهار المقطوفة لفترة أطول، فقط ضعي الأسبرين المسحوق في الماء قبل إضافة الزهور، ولا تغفلي تغيير الماء زهرية كل يومين.





5- الكلوروكس: وهو متوفر أيضًا في كل منزل، فقط ضيفي نصف ملعقة منه مع كل لتر ماء قبل وضع الزهور فبذلك يمنع نمو البيكتريا ويحافظ على الورود طبيعية.