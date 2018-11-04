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انطلاق فعاليات جلسة ما بعد الحروب والنزاعات بحضور السيسي .. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:25 م
صدى البلد
فاطمة رضا
انطلقت فعاليات الجلسة الثالثة من منتدى شباب العالم، تحت عنوان "ما بعد الحروب والنزاعات"، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدم الجلسة المذيعة آية عبد الرحمن ويتحدث بها سامح شكري وزير الخارجية، وستيفان دي مستورا مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى سوريا، وغيرهم من الحضور البارزين.

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
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