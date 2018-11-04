حبس 4 أولياء أمور اعتدوا على لجنة وزارية بمدرسة في بورسعيد

قضت محكمة بورسعيد، بحبس ٤ من أولياء أمور طلاب مدرسة ليسيه الحرية ببورسعيد ستة أشهر لكل منهم وكفالة ١٠٠٠ جنيه لتعديهم على لجنة وزارية أثناء تأدية عملهم المنوطين به.



وتضمن الحكم حبس حاتم محمد طنطاوي رئيس مجلس إدارة المدرسة السابق ، و هاني شوقي ، و محمد البسيوني، وحسن فرج، عقب توجيه النيابة العامة لهم تهم التعدي على موظفين عموميين واحتجازهم داخل المدرسة .



وترجع أحداث القضية، إلى تشكيل الوزارة لجنة لإدارة مدرسة البيئية عقب حل مجلس الإدارة للعديد من المخالفات ، وأثناء قيام اللجنة بالترتيب لانتخابات مجلس إدارة جديد والدعوة للجمعية عمومية في حضور نبوى باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد إلا أن اللجنة فوجئت بالتعدي عليهم من قبل المتهمين، فتم تحرير محضر شركة عقب تمكن ضباط البحث الجنائي من إطلاق سراحهم لاحتجاز المتهمين لهم داخل المدرسة.



وتمت إحالة المتهمين للنيابة التي باشرت بدورها التحقيقات لحين الإحالة وصدور الحكم سالف الذكر.