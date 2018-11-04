صحيفة ألمانية: 2019.. عام الأزمات في أوروبا

رأت صحيفة هاندزبلات جلوبال الألمانية، أن عام 2019 سيكون عام الأزمات في أوروبا، كونه عامًا استثنائيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.



قالت الصحيفة، إن وصف 2019 بذلك، سيكون كما ذكر لأن المملكة المتحدة في طريقها إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، وبعدها تجري الانتخابات البرلمانية في الاتحاد الأوروبي في مايو، مما يعني أن معظم المناصب القيادية بالغة الأهمية في جميع أنحاء مؤسسات الاتحاد الأوروبي سوف تتبدل، وبالنظر لكيفية توزيع المقاعد البرلمانية يمكن لأوروبا أن تشهد إعادة ترتيب للسلطة بين الدول الأعضاء.



سوف ينعكس التوزيع الجديد للسلطة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشكل كبير من القياداتن حيث يتم تعيين الرؤساء الجدد للمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، وسيتم اختيار الممثل الأعلى الجديد للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد.



وإذا أصبحت الأحزاب القومية الأوروبية أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، فإن هذه التعيينات قد تمثل انفصالا مفاجئا عن الماضي.



لقد أصبحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكثر انقساما من أي وقت مضى، حتى في القضايا الأوروبية الأساسية إذ تبدل الاتجاه من تأييد الأوروبية إلى القومية الناشئة والشكوكية الأوروبية، بالإضافة إلى أن تضارب الرؤي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب مما أصبح سببا وجيها للخوف من انعكاس تلك الانشقاقات في التركيبة الجديدة للبرلمان وهو ما سيجعل حكم الأغلبية صعبا إن لم يكن مستحيلا.



إن التحالف الكبير الحالي بين حزب الشعب الأوروبي المحافظ (EPP) والتحالف التقدمي من الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) لن يستمر على الأرجح بعد الانتخابات.



فالتحالف التقدمي من الاشتراكيين والديمقراطيين يعاني من أزمة عميقة في جميع أنحاء أوروبا وهناك لاعبون جدد بما في ذلك الوسط، والمتمثل في الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإضافة إلى الأحزاب القومية وأحزاب الشكوكية الأوروبية المتطرفة.



وبالنظر إلى الظهور غير المسبوق للأحزاب القومية في هذه الدورة الانتخابية، فإن القضايا الأوروبية العامة تتذيل قوائم الحملات الانتخابية، وستكون هذه الانتخابات بمثابة حول أوروبا ومستقبل الديمقراطية الأوروبية.



لقد تحدت التطورات الأخيرة في عدد من الدول الأعضاء مبادئ الاتحاد الأوروبي الأساسية مثل سيادة القانون وفصل السلطات، وبالطبع فإن المؤسسات الديمقراطية ومسائل السيادة والتضامن الأوروبيين سيكون لها تأثيرها على العملية الانتخابية.



والأسوأ من كل هذا هو، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، بسحب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى لعام 1987 مع روسيا مما يثير التهديد بتجدد سباق التسلح، وهذا يتزامن مع أزمة مناخية متصاعدة ومنافسة عالمية للهيمنة على الذكاء الاصطناعي مما يضاعف المخاطر العالمية.



مع كل هذه التشابكات، يبقى السؤال، ما الذي يحدث لأوروبا؟ هل يستطيع الأوروبيون التمسك بسيادتهم أم أن القومية والنزعة الذاتية ستجعلهم أكثر اعتمادا على قوى أخرى؟



يجب على الأحزاب المؤيدة للأوروبية، أن تضع نفوذ أوروبا في العالم، باعتباره أولوية في حملة الانتخابات البرلمانية وإلا فإن تلك الأحزاب ستعاني من هزيمة مريرة على أيدي القوميين الجدد الذين يريدون العودة للماضي، في حين أن المسألة يجب أن تكون مرهونة بيد من يستطيع أن يقدم الإجابات بشأن المستقبل.

