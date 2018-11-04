مرافئ الروح ليحيى مختار في كتاب اليوم

صدرت حديثًا عن سلسلة "كتاب اليوم" الثقافية، رواية "مرافئ الروح"، للروائي ابن النوبة يحيى مختار.





وفيها يتناول جانبًا من قصة النوبة التى لا يكتب عنها إلا من كان أبنًا من أبنائها، على حد قوله، رغم أن هناك أناسًا كثيرين لا يعرفون عنها شيئا إلا السد العالى أما عاداتها وتقاليدها ومعاناة أهلها وتضحياتهم لا يسمعون بها.





ويقول مختار: "أحاول أن استعيد النوبة بأصولها وجذورها وتاريخها العميق فى كتاباتى حتى أدخلها فى نسيج المواطنة المصرية وأحييها حتى تعيش فى ذاكرتى أو فى ذاكرة من يتلقون أعمالى".





ويشير المؤلف إلى أن الشيخ سلامة بطل رواية "مرافئ الروح " شخصية عاشت معهم وكانت من أحد بقايا نظام العبودية عندما كان الإنجليز يجلبون العبيد من جنوب الوادى لمصر وبقى هذا الشيخ الضرير فى النوبة وأقام بها وكان يتقن فن العزف على المزمار فقد مضى وعشت معه طفولتى ولكن ليس كعبد لقد كنت أناديه بـ "عمى" وكان يأتى لزيارتنا فى القاهرة إلى أن توفى قبل عملية التهجير ورغم أنه كان شخصية ثانوية فى الرواية إلا أنه خلق قصص مليئة بالأحداث.





ويؤكد الكاتب الصحفى علاء عبد الهادى رئيس تحرير" كتاب اليوم " أن رواية "مرافئ الروح " للأديب "المقل" والمتجذر إبداعًا وموهبة يحيى مختار تعود للوراء عشرات السنين لسبب جوهرى يتعلق بنشأة مختار النوبية وبالخط الذى خطه لنفسه فى إبداعه بأن جند قلمه لإماطة اللثام عن عالم ساحر وهو العالم النوبى ومثل بقية النوبيين تلح على المؤلف دائمًا فى أعماله مشكلة التهجير إلى الحد الذى قد يرى البعض أنه يكرر نفسه على عكس الحقيقة .



