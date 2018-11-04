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حوادث

ضابط شرطة في واقعة تصوير السيدات داخل غرفة الملابس: المتهم سيئ السمعة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:37 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
رامى المهدي
استمعت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة، بإشراف أحمد حنفي المحامي العام الأول، إلي أقوال مجري التحريات في واقعة قيام صاحب محل بوضع "موبايل" داخل بروفة السيدات لتصويرهن أثناء تغيير ملابسهن.

وأوضح مجرى تحريات المباحث، أمام المستشار محمد سلامة، أنه تلقى عدة بلاغات من السيدات تفيد بتعرضهن إلى مضايقات من صاحب محل داخل "مول" بمنطقة القطامية.

وأشار إلى أنه على الفور شكّل فريق بحث ضم عددًا من معاوني مباحث القسم، وأفراد الشرطة، وبإجراء التحريات، تبين أن صاحب المحل ذو خلق سيئ، بشهادة بعض السيدات الذين تعرضوا للمضايقات من خلال المتهم.

وأكد مجري التحريات، أنه أثناء تفتيش المحل عثر على "موبايل" داخل بروفة لتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن، وتم ضبط الهاتف محل البلاغ وتم القبض على المتهم.

كما استمعت النيابة، إلى شهادة العاملات بالمحل، الذين أكدوا أمام فريق من نيابة القطامية، أنهم لم يكن لديهم علم بوجود هاتف داخل غرفة تغيير الملابس الخاصة بالسيدات.

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