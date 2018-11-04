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رياضة

المقاصة يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد بالدوري الممتاز

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:16 م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
عمرو الحلوانى
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، تدريباته اليوم، الأحد، بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوى؛ استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى الخميس المقبل في إطار لقاءات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدورى الممتاز.

كان الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف منح الفريق راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز المهم الذى نجح الفريق في تحقيقه على حساب بتروجت فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب السويس.

ويسعى الجهاز الفني للمقاصة للوصول إلى أفضل استعداد ممكن قبل مواجهة الاتحاد والتى يدخلها الفريق، رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل السير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الطيبة.

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