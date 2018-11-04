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شكري: استئصال الإرهاب الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة ..فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:29 م
صدى البلد
فاطمة رضا
أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة هي باستئصال الإرهاب، ولا مجال لإنهاء النزاعات بالمنطقة بالطرق المسلحة بل عبر الحلول السلمية.

وقال "شكري"، في كلمته خلال جلسة "ما بعد الحروب والصراعات"، بمنتدى شباب العالم اليوم، الأحد، أنه لم يكن هناك طريقة للتعامل مع الإرهاب سوى البتر، لافتًا إلى أن مصر تقوم سياستها على عدم التدخل في شئون الدول المحيطة، لكنها في نفس التوقيت تقوم بكل اجتهاد بالتعاون مع الأمم المتحدة ووفقًا لمقررات الشرعية الدولية للتوصل إلى حلول للصراعات القائمة.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الصراعات المسلحة استمرت على مدى ثماني سنوات، وأدت إلى ضرر للمواطنين العرب، مؤكدًا ضرورة إعطاء الأولوية للحلول المنبعثة من الدولة ومواطنيها لأنها الوحيدة القادرة على توفير الحل الأمثل.

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