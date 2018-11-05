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برلمان

برلمانية: مصر وأوكرانيا في طريقهما إلى النمو الاقتصادي المتبادل

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:01 ص
النائبة سهير الحادى
النائبة سهير الحادى عضو لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب
القسم السياسى
قالت النائبة سهير الحادي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا خطوة جيدة ستحقق النمو الاقتصادي لمصر.

وأضافت الحادي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الوضع الحالي المصري في أمس الحاجة للتنوع الاستثماري في أكثر من مجال، مشيرة إلى أن التبادل الاقتصادي بين مصر وأوكرانيا سيساعد على خفض الأسعار والحد من البطالة.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن مصر لديها أراضٍ شاسعة تحتاج إلى التعمير والاستصلاح للاستفادة منها، ولديها قوة بشرية لابد من استغلالها بشكل جيد، مؤكدة أنه إذا تم التعاون والتشارك واستغلال هذه المنافع، سوف ننهض بالدولة اقتصاديا.

وكانت قد انعقدت الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، وبافلو روزينكو نائب رئيس وزراء أوكرانيا عن الجانب الأوكرانى بالعاصمة الأوكرانية "كييف".
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