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محافظات

رحلة لشباب سيناء لزيارة الأقصر وأسوان

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:53 م
شمال سيناء
شمال سيناء
احمد صالح
تنظم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء رحلة إلى مدينتي الأقصر وأسوان، وفي إطار مشروع اعرف بلدك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

ويتم التنبية على الإدارات بمراكز المحافظة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب للالتحاق بالرحلة لاكتساب مزيد من الثقافة والمعلومات وزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظتين.

وتقرر قيام الرحلة خلال الفترة من 21/12/2018 حتي 27/12/2018 م ويحق للشباب المشاركة في الرحلة من سن ١٨ سنة حتي٣٥ سنة وقيمة الاشتراك 600 جنيه ، حيث يتم التقديم من خلال مركز الشباب التابع له العضو أو من خلال إدارة الشباب والرياضة بكل إدارة بمراكز المحافظة مع تقديم بصورة البطاقة وقيمة الأشتراك .

وحددت مديرية الشباب آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس الموافق 8 /11 /2018.
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