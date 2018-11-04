ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أشرف مرعي: القانون الجديد لذوي الإعاقة نقلة نوعية.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:00 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، إن مصر اتخذت عدة قرارات وأصدرت قوانين لحماية حقوق ذوى الإعاقة، مشيرٌا إلى أن هناك ضعفا فى تمركز الخدمات فى القاهرة والمدن الكبيرة وضعفها وندرتها فى الأقاليم.

وأضاف "مرعي" خلال لقائه عبر فضائية "mbc مصر2"، أن القانون الجديد لذوى الاعاقة نقلة نوعية وتم بدعم القيادة السياسية.

وأشار المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، إلى أن القانون الجديد يسمح بالشخص الذي تثبت إعاقته عن طريق بطاقة إثبات الإعاقة من حقه استلام سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.
loading...

ترشيحاتنا

تعليق صادم من محمد يوسف على شكوى الاتحاد التونسي ضد أزارو

جنازة وراء الاحتفال بـ عيد الحب المصري

الإثيوبي تيسيما يقترب من إدارة نهائي أفريقيا بين الأهلى والترجي

رجل يعود إلى منزله بعد دفنه بشهرين

الرئيس السيسي يعقب علي حادث المنيا الإرهابي.. فيديو

الهلال السعودى يتراجع عن التعاقد مع اللاعب المغربي بديل عموري

5 لاعبين ينتظرون عدل أجيرى فى قائمة المنتخب.. تعرف عليهم

مفاجآت مدوية.. أجيرى يعلن قائمة المنتخب المحلية

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

شاهد.. درة بإطلالة جذابة في إسطنبول

مجددا.. أجيري يصفع وليد سليمان ويستبعده من مواجهتي تونس والإمارات

الهضبة يغازل دينا الشربيني من جديد بشكل يجذب حضور حفل زفاف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيسة جوهر تفوز بجائزة مهرجان نيويورك للأفلام التسجيلية وتهديها لمنتدى شباب العالم.. صور

سلمى حايك أكثر جمالا بفستان ذهبي في حفل LACMA.. صور

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

فيديو

السيسي لـ الشباب: محتاجين نتعلم مقومات الحفاظ على الدول واستمرارها
وزيرة باكستانية: إعادة بناء الإنسان أصعب من تأسيس الدول .. فيديو
غسان سلامة: الحرب في ليبيا على الثروات فقط .. فيديو
الرئيس السيسي: حذرت من الانتحار القومي .. والتحرك غير مدروس يكلفنا الكثير .. فيديو
السيسي: جهود الدولة خلال الخمس سنوات الأخيرة غير مسبوقة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟