أشرف مرعي: القانون الجديد لذوي الإعاقة نقلة نوعية.. فيديو

قال الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، إن مصر اتخذت عدة قرارات وأصدرت قوانين لحماية حقوق ذوى الإعاقة، مشيرٌا إلى أن هناك ضعفا فى تمركز الخدمات فى القاهرة والمدن الكبيرة وضعفها وندرتها فى الأقاليم.



وأضاف "مرعي" خلال لقائه عبر فضائية "mbc مصر2"، أن القانون الجديد لذوى الاعاقة نقلة نوعية وتم بدعم القيادة السياسية.



وأشار المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، إلى أن القانون الجديد يسمح بالشخص الذي تثبت إعاقته عن طريق بطاقة إثبات الإعاقة من حقه استلام سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.