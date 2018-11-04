أحمد فوقي يطالب بتنفيذ سياسة رئيس الدولة بدعم وتمكين الشباب

أشاد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة الشباب المصري الرامية للعودة إلى الإنسانية والعمل على إرساء قواعد السلام والمحبة والانحياز إلى الحوار الحضارى.



وطالب فوقي في تصريح لـ"صدى البلد " الحكومة بضرورة الاقتداء بسياسة رئيس الدولة في دعم وتمكين الشباب وذلك بإنشاء هيئة شبابية بكل محافظة تجمع القيادات التنفيذية والشبابية لبحث آليات تقديم الخدمات العامة ووضع مقترحات لسياسات الإصلاح وعرضها على صانع القرار وفتح حوار شبابي بشكل دوري بكل محافظة يجمع الشباب والمسئولين لبحث شواغل التنمية في كل محافظة.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أنه سيدعم مبادرة الشباب المصرى الرامية للعودة إلى الإنسانية والعمل على إرساء قواعد السلام والمحبة والانحياز إلى الحوار الحضارى الإنسانى القائم على تعاليم الأديان السمحة التى جعلت عمارة الأرض وحسن الخلق.