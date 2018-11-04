محمد شاكر: التقاء شباب من مختلف دول العالم فى مصر رسالة رائعة .. فيديو

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التقاء شباب من مختلف دول العالم فى مصر هى رسالة رائعة للعالم، مشيرٌا إلى أن التقاء شباب مصر بشباب العالم يزيد ويوسع مدارك الطرفين.



وقال "شاكر" خلال لقاء صحفى عبر فضائية "اكسترا نيوز"، إن جلسات الشباب عميقة ومثمرة ولها تأثير إيجابي، لافتا إلى أن منتديات الشباب تجعلنا نتعرف ونكتشف القيادات المستقبلية من الشباب.



وأضاف وزير الكهرباء والطاقة، أن هناك جلسة غدا تتحدث عن الطاقة الكهربية والاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة وإدخالها بشكل كبير فى شبكة الطاقة لدى مصر.