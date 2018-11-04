السيسي: ليس لدينا معسكرات للاجئين وعندنا شوارع كاملة يعيش بها غير المصريين

أكّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنَّ مصر ليس لديها معسكرات للاجئين، ولكن لدينا شوارع بأكملها تعيش وتعمل بها جنسيات غير مصرية.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "أجندة 2063 أفريقيا التى نريدها" اليوم، الأحد، أنه لم يخرج منذ سبتمبر 2016 قارب واحد لهجرة غير شرعية باتجاه أوروبا؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.





وتساءل الرئيس: "طب إحنا عندنا معسكرات للضيوف مش هقول لاجئين، لا معندناش، وبقول للوزير الألماني من فضلك انزل ونوريك الشوارع عندنا جنسيات تعمل في مصر كأنها مصرية 100%، شوارع كاملة، إحنا بندفع تمن المنع، بس بنقول يبقوا موجودين مواطنين موجودين في مصر ولا يكونوا عرضة للضياع في البحر".