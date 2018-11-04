خبير أمني يكشف محاور تحقيق الأمن بالمجتمعات خلال منتدى الشباب..فيديو

كشف كريستيان دوسيه خبير أمنى،عن محاور تحقيق الأمن فى المجتمعات ومن أهمهم دور الشباب بالمجتمع، حيث أن الجيل الحالى للشباب يمثلون الغالبية العظمى من السكان، لافتًا إلى أن التركيز على الشباب فى مجال السياسات التنموية أمر ضروري وحتمي من أجل تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة.



أوضح خلال كلمته بجلسة مابعد الحروب والنزاعات،اليوم الأحد،أن التعليم أمر هام ويحقق الأمن بالمجتمعات خاصًة فى المجتمعات النامية، مشيرًا إلى أن القيادة تبدأ بقيادة الذات والتطور الذاتى وتحقيق التطور للشباب من خلال موظفى الأمم المتحدة.



ونوه "الخبير الأمنى" إلى أن تدريب الشباب على القيادة من أهم محاور تحقيق الأمان بالمجتمعات، مردفًا أنه يجب علينا التأكد من اندماج الشباب فى عمليات حفظ السلام وغيرها من العمليات للتأكد من دورهم فى المجتمع.

