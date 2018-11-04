السيسي: المرأة عندنا هي كل شيء والمصريين عارفين ده عني ..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أي طلب للمرأة يلاقي استجابة كبيرة، وأن الدولة لديها برامج خاصة بالمرأة، لأنها تعتبر كل شىء فى مصر، وليست جزءًا فقط.





وأكد الرئيس، فى كلمته خلال جلسة "أجندة 2063.. إفريقيا التى نريدها"، أن مصر لديها برامج خاصة لرعاية المرأة، فهي ذات أهمية كبيرة لدينا، متابعًا "المصريين عارفين ده عني، وشايفين ده من الممارسات التي نتحرك بها داخل دولتنا".





ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.