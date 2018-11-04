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تعليم

رئيس جامعة السويس: الشباب المصري أثبت للعالم قدرته على الإبداع

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:55 م
رئيس جامعة السويس
رئيس جامعة السويس :الشباب المصرى استطاع ان يثبت للعالم قدرته
حسن غنيمة
أكد الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، أن الشباب المصري استطاع أن يثبت للعالم يوما بعد يوم قدرته على الإبداع والابتكار وحبه للسلام، وقد ظهر ذلك من خلال التنظيم الرائع الذى شهده منتدى شباب العالم 2018 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضره شباب من نحو ١٥٠ دولة.

وأضاف أن هذا المنتدى ملتقى للحب والتسامح من أرض السلام شرم الشيخ وأن مصر تعد نقطة تلاقى لكل الأديان ولكل الثقافات انطلاقا من الأعمدة السبع لميلاد حنا مما يؤكد وحدة النسيج المصري.

وأشار "الشرقاوي" إلى أن جامعة السويس تحرص دائما على التواصل مع شبابها بالجامعة من خلال تبادل الآراء والاستماع لأفكارهم إيمانا بأنهم طاقة إيجابية ولديهم الكثير من العطاء لوطنهم، وأنه لابد من تدريبهم على القيادة لانهم قادة المستقبل.

وأوضح أن ريادة الأعمال من أولويات واهتمام الجامعة لتدريب الشباب على إقامة مشروعات اقتصادية ابتكارية بما يتناسب مع ما يحتاجه الاقتصاد المصري، وبالتالى تساهم في انتعاش الاقتصاد وأن يعتمد الشباب على طاقاتهم في النهوض بالاقتصاد والاكتفاء الذاتي.
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