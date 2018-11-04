اتحاد الفلاحين: استخدام الصوب الزراعية يحمي المحاصيل خلال فصل الشتاء

طالب محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بالتعاون والاستعداد الكامل من أجل حماية المحاصيل والأراضي الزراعية لمواجهة مخاطر السيول أثناء فصل الشتاء وتوفير مخرات لمياه الأمطار.



وأوضح فرج في تصريحات لـ صدى البلد، أن هناك عددا من المحافظات في مصر تتعرض إلى موجات من الأمطار التي تصل إلى حد السيول، منوها بأن درجات الحرارة المنخفضة قد تتسبب في موت النباتات والمحاصيل لذا يجب استخدام الصوب الزراعية لحمايتها.



وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن أهم المحاصيل الزراعية التى يتم زراعتها خلال موسم فصل الشتاء هى القمح والطماطم الشتوى والفول البلدي، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاون من هيئة الإرصاد لتقديم الإرشادات للمزارعين ومواعيد التقلبات الجوية.