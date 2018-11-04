خافيير أجيري.. قاهر النجوم في الدوري الممتاز

فجر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل بعد إعلان قائمة الفراعنة لخوض مباراتي تونس والإمارات خلال الشهر الجاري.





ووجه "أجيري"، ضربة موجعة للعديد من اللاعبين المميزين في الدورى الممتاز؛ باستبعادهم من القائمة المعلنة، ويأتى على رأسهم وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلي، الذي يعد الأفضل على الإطلاق في الدوري المصري؛ فى ظل المستويات الفنية والبدنية الرائعة التى يقدمها فى كل مباراة تلو الأخرى.





وفتح استبعاد وليد سليمان على وجه التحديد من قبل "أجيري"، العديد من التساؤلات وعلامات التعجب، خاصة فى ظل اتفاق الخبراء بأن وليد سليمان يقدم أداء يفوق الخيال، فضلًا عن دوره المؤثر والرئيسي فى صعود الأهلى إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا واقترابه من التتويج باللقب بعد أن نجح فى الفوز بمباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وإحراز وليد سليمان هدفين من الثلاثة، إضافةً إلى أدائه الأسطورى.





وأيضا الاستبعاد المتتالى لأحمد فتحى نجم مصر، وأحد أهم اللاعبين خلال السنوات الماضية، ويستمر أحمد فتحى يومًا تلو الآخر فى تقديم مستويات فنية قوية فى ظل القدرات الفنية والبدنية الخاصة التى يمتلكها.





وهو الأمر نفسه بالنسبة لمحمود علاء مدافع الزمالك، والذى يعد واحدًا من أفضل لاعبي الدورى الممتاز على الإطلاق؛ نتيجة ما يقدمه طوال لقاءات المسابقة ونجاحه فى إحراز 7 أهداف بجانب دوره المؤثر فى وصول الزمالك قمة المسابقة.





وكذلك الحال بالنسبة لإسلام عيسى نجم المصرى البورسعيدى الذى يثبت يومًا تلو الآخر أحقيته بالتواجد فى قائمة المنتخب نتيجة أدائه الرائع مع الفريق ودوره المهم فى وصول المصرى إلى نصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية.





وأيضًا عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى الذى يعد الأفضل على الإطلاق داخل الدورى الممتاز نتيجة ما يقدمه مع فريقه وأيضًا يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك الذى يعد أفضل لاعبي الزمالك على الإطلاق من حيث ثبات المستوى.





كما هو الحال بالنسبة لحسام عاشور لاعب وسط الأهلى والذى ظهر بمستوى فنى ثابت طوال اللقاءات الماضية، وأيضًا إسلام محارب الجناح الهجومى ومحمود متولى مدافع الإسماعيلى.