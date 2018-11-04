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الرئيس الصيني يدعو مدبولي على مأدبة عشاء بمناسبة المعرض الصيني الدولي للاستيراد.. ورئيس الوزراء ينقل تحيات الرئيس السيسي لنظيره الصيني.. وبكين: صديق عزيز ومصر شريك رئيسي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:53 م
شى جين بينج
شى جين بينج
محمود مطاوع
دعا الرئيس الصيني شى جين بينج، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مأدبة عشاء، أقامها على شرف الضيوف المشاركين في المعرض الصيني الدولي للاستيراد، والذي يقام بمدينة شنغهاى الصينية.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي للرئيس الصيني بالشكر على الحفاوة البالغة بالوفد المصري المشارك في المعرض، كما أبلغه تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكره على اختيار مصر ضمن عدد من الدول كضيوف شرف المعرض.

ورحب الرئيس الصيني شى جين بينج برئيس الوزراء المصري، ونقل معه تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه صديق عزيز، ومصر تعد شريكًا رئيسيًا للصين.

وخلال حفل العشاء ألقى شى جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، كلمة تقدم فيها بالترحيب بالضيوف من رؤساء الدول والحكومات، وذلك بالأصالة عن نفسه، والإنابة عن الحكومة والشعب الصيني.

وأشار خلال كلمته إلى أن المعرض الصيني الدولي للاستيراد، الذي سيفتتح غدًا ستعرض فيه أكثر من 170 دولة منتجاتها أمام العالم، وستتواصل أكثر من 6300 شركة مع عملائها حول العالم، مضيفًا: سنبذل قصارى جهودنا لتمكين أصدقائنا في جميع الدول من التمتع بأفضل تجربة في هذا المعرض.

وخلال حفل العشاء عزفت الاوركسترا السيمفونية بشنغهاي عددًا من المقطوعات الموسيقية الوطنية، منها المقطوعة الموسيقية المصرية "مصر أُمّنا"

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