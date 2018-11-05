ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تفاصيل جلسة دور رواد الأعمال والشركات الناشئة خلال منتدى شباب العالم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:19 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
شهدت قاعة الأقصر بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، جلسة دور رواد الأعمال والشركات الناشئة في النمو الاقتصادي العالمي، بدأ الحديث علاء مصطفي -مدير تطوير الشركات الناشئة بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال- الجلسة قائلًا إن ريادة الأعمال أصبحت أحد المؤشرات المهمة لقياس قوة الدول، وتساهم بشكلٍ مباشر في إيجاد فرص العمل لحل المشكلات المجتمعية؛ ولذلك تدعم الدول رواد الأعمال، وتعمل على خلق البيئة الخاصة بهم، مضيفًا أن هناك تحديات كبيرة تواجه رواد الأعمال، ومنها: كيفية فتح أسواق جديدة والتسويق فيها، والجهات التي يمكنها مساعدتهم، وامتلاك القدرة للمنافسة عالميًا.

أما سوزان آمات -مؤسسة ومديرة venture hive- وأشارت إلى أن فكرة تمويل رواد الأعمال لمشاريعهم عن طريق العملاء أنفسهم وليس من خلال المستثمرين، مبينة أن أهمية جلسات رواد الأعمال بالمنتدى تكمن في أن هناك نفس الأشخاص حول العالم يفعلون نفس الشيء؛ ولذلك فإن التشابك مهم لمناقشة طريقة التنفيذ المثلى لمثل هذه الأشياء، مؤكدة أن ريادة الأعمال مصلحة للفرد وللعميل وللمجتمع ككل، ولكي تصبح مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال لابد من أن تنفتح على العالم بشكل واسع لاجتذاب المواهب.

وقام ساندل شابنجو –مؤسس Startup Mzansi- بعرض تجاربه الشخصية وفشله أكثر من مرة، إلا أنه استطاع في النهاية الوصول لهدفه، لافتًا إلى أن هناك من 4 إلى 10 مشروعات تفشل في عامها الأول، إلا أن الفشل لا يعني نهاية الطريق، بل مجرد البداية، موضحًا أن عدد الشباب العاطلين في جنوب أفريقيا من 15 إلى 30 مليون شاب، وهو أمر مخيف، ومن الضروري جعل هؤلاء روادًا للأعمال.

وقال أحمد الألفي -مؤسس شركة Flat 6 Labs - إن هناك الكثير من الشباب الذين يتركون عملهم في الشركات ويقومون بإنشاء شركاتهم الخاصة، وهذا دليل علي تحسن بيئة ريادة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا كبيرًا في ريادة الأعمال، ويمثل منتدى شباب العالم دليلًا قاطعًا على ذلك، مشددًا على ضرورة التركيز على الشركات الناشئة ونموها الاقتصادي؛ لأنها تخلق فرص عمل للمصريين.

منتدى شباب العالم، يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨)

وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
loading...

ترشيحاتنا

السيسي يوافق على اقتراح مشاركة فى منتدى الشباب بتعديل قانون الجمعيات الأهلية

قرية برائحة العطر.. بدهل في بني سويف تُصدر النباتات الطبية لأوروبا .. صور

إعلامي أمريكي: الرئيس السيسي ألهم جميع حضور منتدى الشباب

أردوغان يوجه أقوى تهديد لاكتشافات الغاز في البحر المتوسط

أخطر خنفساء في العالم تهدد نخيل مصر.. تفرز ماء نار يحرق التمور.. فيديو وصور

وزير الشباب: هذا هو موقفنا من أزمات الأهلي والزمالك

رسالة إلى الشعب التونسي قبل مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا ..فيديو

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجماهير تونس

ماجدة عبد الحكيم ست بـ100 راجل لديها 7 أبناء وتواجه الحياة بـ250 جنيها شهريا

خالد بيومي يفتح النار على أجيري واختيارات قائمة المنتخب

هشام الخلصي: رادس ملعب الأهلي حقيقة لا تزعج أحدا.. فيديو

محمد يوسف يفجر مفاجأة حول مشاركة أحمد فتحي أمام الترجي ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري فى العاشر من رمضان وإصابة قائدها .. صور

فيها حاجة حلوة.. هكذا أبدع طلاب بني سويف في تجميل أسوار المدارس وحوائط المدينة.. فيديو وصور

فيديو

أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو
المتحدث باسم البرلمان: بعض مواد الدستور تحتاج إلى التعديل لمواكبة الواقع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟