تفاصيل جلسة دور رواد الأعمال والشركات الناشئة خلال منتدى شباب العالم

شهدت قاعة الأقصر بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، جلسة دور رواد الأعمال والشركات الناشئة في النمو الاقتصادي العالمي، بدأ الحديث علاء مصطفي -مدير تطوير الشركات الناشئة بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال- الجلسة قائلًا إن ريادة الأعمال أصبحت أحد المؤشرات المهمة لقياس قوة الدول، وتساهم بشكلٍ مباشر في إيجاد فرص العمل لحل المشكلات المجتمعية؛ ولذلك تدعم الدول رواد الأعمال، وتعمل على خلق البيئة الخاصة بهم، مضيفًا أن هناك تحديات كبيرة تواجه رواد الأعمال، ومنها: كيفية فتح أسواق جديدة والتسويق فيها، والجهات التي يمكنها مساعدتهم، وامتلاك القدرة للمنافسة عالميًا.





أما سوزان آمات -مؤسسة ومديرة venture hive- وأشارت إلى أن فكرة تمويل رواد الأعمال لمشاريعهم عن طريق العملاء أنفسهم وليس من خلال المستثمرين، مبينة أن أهمية جلسات رواد الأعمال بالمنتدى تكمن في أن هناك نفس الأشخاص حول العالم يفعلون نفس الشيء؛ ولذلك فإن التشابك مهم لمناقشة طريقة التنفيذ المثلى لمثل هذه الأشياء، مؤكدة أن ريادة الأعمال مصلحة للفرد وللعميل وللمجتمع ككل، ولكي تصبح مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال لابد من أن تنفتح على العالم بشكل واسع لاجتذاب المواهب.





وقام ساندل شابنجو –مؤسس Startup Mzansi- بعرض تجاربه الشخصية وفشله أكثر من مرة، إلا أنه استطاع في النهاية الوصول لهدفه، لافتًا إلى أن هناك من 4 إلى 10 مشروعات تفشل في عامها الأول، إلا أن الفشل لا يعني نهاية الطريق، بل مجرد البداية، موضحًا أن عدد الشباب العاطلين في جنوب أفريقيا من 15 إلى 30 مليون شاب، وهو أمر مخيف، ومن الضروري جعل هؤلاء روادًا للأعمال.





وقال أحمد الألفي -مؤسس شركة Flat 6 Labs - إن هناك الكثير من الشباب الذين يتركون عملهم في الشركات ويقومون بإنشاء شركاتهم الخاصة، وهذا دليل علي تحسن بيئة ريادة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا كبيرًا في ريادة الأعمال، ويمثل منتدى شباب العالم دليلًا قاطعًا على ذلك، مشددًا على ضرورة التركيز على الشركات الناشئة ونموها الاقتصادي؛ لأنها تخلق فرص عمل للمصريين.





منتدى شباب العالم، يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨)





وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.



