مقتل عشرات الجواسيس الأمريكان في إيران والصين لهذا السبب

أعلنت مصادر رسمية عن مقتل العشرات من الجواسيس الأمريكان في إيران والصين بعد أن سمحت خدمة اتصالات معيبة لخصوم أجانب معرفة ما يستخدمه العملاء على جوجل.



ووفقًا لصحيفة تليجراف البريطانية، في الفترة من 2009 إلى 2013، عانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من فشل "كارثي" في الاتصالات السرية في موقع إلكتروني يستخدمه الضباط ووكلاؤهم الميدانيون في جميع أنحاء العالم للتحدث مع بعضهم البعض.



وقال مسؤول سابق في الأمن القومي 'لقد قُتل عشرات الأشخاص في جميع أنحاء العالم بسبب هذا'.



وزعمت المصادر أنه تم استخدام منصة الاتصالات القائمة على الإنترنت لأول مرة في الشرق الأوسط للتواصل مع الجنود في مناطق الحرب، ولم يكن الغرض منها استخدام واسع النطاق. ولكن نظرًا لسهولة استخدامها وفعاليتها، تم تبنيها من قبل وكلاء على الرغم من افتقارها للتطور.



وبدأت العلامات في الظهور عندما غضبت إيران حينما اكتشفت الحكومة الأمريكية في عهد باراك أوباما مصنعا سريا للأسلحة النووية الإيرانية.



واكتشفت وجود أحد المواقع الإلكترونية التي يستخدمها الوكلاء الأمريكيون باستخدام محرك البحث جوجل، إلا أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يعتقدون أن الجواسيس الإيرانيين قادرون على استخدام جوجل كأداة بحث للعثور على مواقع سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، دون معرفة أولئك الذين يستخدمونها.



وبحلول عام 2011، تسللت إيران إلى شبكة التجسس التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وفي مايو أعلنت أنها فككت حلقة من 30 جاسوسًا أمريكيًا. وزعمت المصادر أنه تم إعدام بعض المخبرين وسُجن آخرون نتيجة لذلك.



وفي الوقت نفسه، قامت الحكومة الصينية بإعدام 30 عميلًا يعملون لحساب الولايات المتحدة، بعد أن تعرضوا لشبكة التجسس باستخدام وسيلة مشابهة. وقالت المصادر إن بكين تمكنت من اقتحام نظام اتصالات مؤقت ثان، وتمكنت من رؤية كل عميل قامت وكالة المخابرات الأمريكية بوضعه في البلاد.



وأضافت المصادر أن هناك إجماعا عاما على أن إيران والصين تبادلا المعلومات الفنية مع بعضهما البعض لتشكيل هجوم ذي شقين.