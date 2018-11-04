للأمهات.. 8 أضرار لتناول العصائر المعلبة لطفلك

حذر الدكتور يوسف قضا استشاري طب الأطفال، من الإفراط في تناول العصائر المعلبة للأطفال، أو ما يسمى بعصائر الصبغات والنكهة وهذه العصائر سواء المصنعة محليًا أو المستوردة لا تحتوي على أي نوع من الفيتامينات والمعادن الموجودة في العصائر الطبيعية، وتصبح عديمة الفائدة وهذه العصائر والإفراط في تناولها وراء الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة والخطيرة.



أضرار العصائر المعلبة لطفلك:



1-العصير المعلب لا يحتوي على الألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي للطفل.

2-العصير المعلب يحتوي على كميات كبيرة من السكر الذي يؤدي إلى إصابة الطفل بالسمنة والبدانة.

3-العصائر المعلبة تؤدي إلى تسوس أسنان الأطفال.

4-تناول الأطفال للعصائر المعلبة قد يؤدي إلى عدم تناولهم للأكل الصحي مما يؤدي إلى سوء التغذية عند هؤلاء الأطفال.

5-لا يعطي الأطفال الرضع العصير المعلب قبل عمر سنة لأن لبن الأم يعتبر عذاءً متكاملا للطفل.

6-تناول الأطفال للعصائر المعلبة يؤدي إلى الإسهال عند بعض الأطفال.

7-بعض الأنواع من العصائر المعلبة قد لا يتم تخزينها بشكل صحيح مما يؤدي إلى حدوث حالات التسمم.

8-قد يستهلك الطفل كمية اكبر من العصائر تفوق المسموح به مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي للطفل.